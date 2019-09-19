Назначение О'Брайена помощником Трампа по безопасности усилит роль Помпео

Назначение малоизвестного и практически не обладающего опытом работы в высших эшелонах власти Роберта О'Брайена помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности усиливает роль госсекретаря США Майкла Помпео. Такое мнение выразили в статьях, опубликованных в среду в связи с объявлением Трампа о решении сделать своим новым помощником по нацбезопасности О'Брайена, который меняет на этом посту Джона Болтона, газета The Washington Post и еженедельник Foreign Policy, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нынешнее кадровое назначение, как представляется, закрепляет позиции Помпео "как самой влиятельной фигуры, занимающейся внешней политикой, в администрации" США, пишет журнал. Ссылаясь на мнения бывших сотрудников Совета национальной безопасности США и неправительственных экспертов, он подчеркивает, что у главы американского внешнеполитического ведомства теперь "не будет крупных соперников в Белом доме", соревнующихся с ним за влияние на Трампа.

Помпео остался единственным из первоначально назначенных Трампом представителей того блока администрации США, который отвечает за внешнюю политику и национальную безопасность, констатирует Foreign Policy. С января 2017 по апрель 2018 года Помпео был директором ЦРУ США, а затем стал госсекретарем. Как несколько раз сообщала в последние дни американская печать, отношения между Помпео и Болтоном испортились до такой степени, что они неделями не поддерживали прямых контактов.

"Давно добивался повышения"

Заключение о фактическом повышении статуса Помпео почти дословно излагает и The Washington Post. При этом газета сообщает со ссылкой на неназванных американских должностных лиц, что Помпео уже несколько лет знаком с О'Брайеном и поддерживал его назначение помощником Трампа по национальной безопасности. О'Брайен якобы является опытным аппаратчиком, который "давно добивался повышения в администрации Трампа".

Цитируя неназванный источник, еженедельник характеризует О'Брайена, занимавшего до сегодняшнего дня должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников и работавшего в структуре Госдепартамента США, как чрезвычайно дисциплинированного чиновника, не привлекающего к себе большого внимания. Согласно этим же сведениям, у О'Брайена налажены "прочные связи с Белым домом, в том числе отношения с зятем [и старшим советником] президента Джаредом Кушнером", а также руководителем Национального совета по торговле Питером Наварро.

По другим данным, О'Брайен привлек внимание Кушнера, когда занимался делом американского рэпера A$AP Rocky, приговоренного 14 августа в Швеции к условному сроку за избиение. За музыканта вступался Трамп, требовавший от властей Швеции его немедленного освобождения, невзирая на предъявленные обвинения.

Как отмечается в статье Foreign Policy, неясно, есть ли у О'Брайена какие-то взгляды во внешней политике, которых он твердо придерживается и которые скажутся на стиле его работы в новом качестве. Возможно, О'Брайену удастся наладить более эффективное межведомственное взаимодействие между Помпео и шефом Пентагона Марком Эспером, поскольку он не будет продвигать "собственную повестку дня", предполагает еженедельник.

В свою очередь, представитель руководства банковской компании Citigroup Кент Лакен, являющийся, по данным The Washington Post, "давним другом" О'Брайена, сказал, что он "будет тверд по отношению к Китаю". "Он верит в американские альянсы", - добавил, комментируя убеждения О'Брайена, Лакен, который около 14 лет провел на американской дипломатической службе.

Опять "ястреб"?

Между тем журнал Mother Jones назвал О'Брайена "еще одним "ястребом" в отношении Ирана". "О'Брайен, являющийся бывшим коллегой Болтона по работе в администрации Джорджа Буша - младшего, разделяет многие его "ястребиные" взгляды на Китай, Россию и особенно Иран", - свидетельствует Mother Jones, не поясняя, на чем основаны такие выводы. О'Брайен никаких высоких постов на госслужбе прежде не занимал и, соответственно, громких заявлений на международные темы не делал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.