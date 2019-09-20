Британский авианосец Prince of Wales впервые вышел в море

Второй британский авианосец типа Queen Elizabeth впервые вышел в море и проходит ходовые испытания. Как говорится в сообщении, распространенном в четверг министерством обороны Великобритании, корабль Prince of Wales направляется из шотландского Росайта в порт приписки Портсмут, где позднее будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это событие - намного больше, чем просто выход второго корабля этого типа из Росайта, поскольку оно знаменует собой радикальное изменение авианосного потенциала Великобритании. HMS Prince of Wales - подтверждение того, что Великобритания является одним из лидеров среди европейских членов НАТО, обладающих таким потенциалом, - говорится в заявлении командующего британских ВМС адмирала Тони Рэдакина. - Британия по-прежнему готова осуществлять операции где бы то ни было в мире, начиная от ведения военных действий на высочайшем уровне и до оказания гуманитарной помощи".

Заложенный 8 лет назад корабль водоизмещением 65 тыс. т и длиной 280 м, обошелся британскому бюджету в £3 млрд ($3,75 млрд по текущему курсу). Ожидается, что он будет полностью готов к выполнению любых поставленных задач к 2023 году. Он рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также 4 вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей.

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