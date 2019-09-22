Помпео заявил, что США хотят мирного решения иранской проблемы

22 сентября 2019 18:09 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке нацелено на мирное решение проблемы Ирана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим мирного решения, это наша цель. Мы надеемся, что это усилит сдерживание. Мы работали над этим в Ормузском проливе, чтобы держать его отрытым, и теперь дополнительные системы ПВО направлены ровно для этого же", - заявил Помпео в интервью телеканалу ABC.

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что не будет встречаться с иранским руководством на Генассамблее ООН
США 17:46
Задержанный Ираном танкер Stena Impero может быть отпущен в ближайшие часы
Европа 16:49
Стрельба в США, есть пострадавшие
США 14:31
Иран представил баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой
Политика 13:37
Зариф уверен, что расследование ООН докажет непричастность Ирана к атакам на НПЗ
Политика 13:00
NASA и Австралия будут вместе осваивать Луну
В мире 12:57
Лента новостей
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 22.09.2019
Политика 19:00
Аэропорт Дубая прервал работу из-за подозрений по поводу появления беспилотника
Арабские страны 18:42
Грандиозная церемония закрытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Общество 18:34
Трамп заявил, что не будет встречаться с иранским руководством на Генассамблее ООН
США 17:46
Красочная церемония закрытия Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Общество 17:17
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата мира в групповых упражнениях (ФОТО)
Общество 17:01
Задержанный Ираном танкер Stena Impero может быть отпущен в ближайшие часы
Европа 16:49
Ученые предложили необычный способ борьбы с раком
В мире 16:37
Команда России заняла первое место на Чемпионате мира в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав
Общество 16:24