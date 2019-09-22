Помпео заявил, что США хотят мирного решения иранской проблемы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке нацелено на мирное решение проблемы Ирана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим мирного решения, это наша цель. Мы надеемся, что это усилит сдерживание. Мы работали над этим в Ормузском проливе, чтобы держать его отрытым, и теперь дополнительные системы ПВО направлены ровно для этого же", - заявил Помпео в интервью телеканалу ABC.

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.