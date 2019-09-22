Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе

22 сентября 2019 21:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье журналистам в Хьюстоне, что готов ознакомиться с мирным планом Ирана по безопасности в Персидском заливе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я всегда открыт", - приводит пресс-пул Белого дома ответ Трампа на соответствующий вопрос.

Глава американской администрации вновь напомнил, что встреча с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях сессии Генассамблеи ООН у него не запланирована. Трамп также добавил, что хотел бы видеть Иран великой и богатой страной.

Как сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на выступление Роухани на военном параде в Тегеране, Иран в ближайшее время представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива.

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