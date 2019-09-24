США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

24 сентября 2019 00:45 (UTC+04:00)

США призывают СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, которое истекает через 12 месяцев, заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам Хука, СБ ООН должен "продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана, которое истекает через 12 месяцев в рамках соглашения о ядерной программе".

Кроме того, по его словам, через год будет снято эмбарго на перемещения 23 иранцев, "которые были внесены в террористические списки ООН".

"Мы бы хотели, чтобы СБ продлил оружейное эмбарго и запрет на перемещения", - повторил Хук, выступая на мероприятии в Нью-Йорке

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