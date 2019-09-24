В Вашингтоне задержали более 30 активистов на митинге по изменению климата

24 сентября 2019 04:54 (UTC+04:00)

Полиция задержала не менее 32 активистов из организаций по защите окружающей среды, участвовавших в акции в столице США в понедельник, сообщили РИА Новости представители столичной полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время департамент столичной полиции произвел 26 задержаний в связи с… демонстрациями из-за блокировки дорожного движения", - заявил представитель полицейского департамента Вашингтона.

Еще шестерых активистов задержали сотрудники полиции Капитолия.

"Сегодня утром мы произвели шесть арестов за незаконную демонстрационную деятельность на юге Вашингтона", - заявил представитель полицейского управления Капитолия.

Сотни активистов организаций по защите окружающей среды в понедельник в столице США перекрывали дороги с целью привлечь внимание властей к проблеме изменения климата. Главное требование протестующих к конгрессу – принять необходимые законы по борьбе с изменением климата, в первую очередь по борьбе с повышением температуры на планете.

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