Япония полностью завершила торговые переговоры с США

Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения. Об этом в понедельник по итогам финального раунда переговоров сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который до недавнего времени занимал пост министра по восстановлению экономики страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры полностью завершены", - подчеркнул он, добавив, что о дополнительных подробностях будет объявлено в ближайшие дни.

Вероятнее всего, о заключении торгового соглашения официально объявят премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп, у которых на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября должны состояться переговоры.

Япония и США с апреля ведут торговые переговоры в новом формате. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби. Тем не менее, как заявил ранее Трамп, Вашингтон и Токио могут заключить торговый пакт на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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