ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин

ЕС "ничего не будет делать" по санкциям против Ирана, не спросив США, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас была хорошая дискуссия по санкциям... Есть единство по санкциям - европейцы весьма ясно заявили, что не будут ничего делать без нашего согласия", - сказал Мнучин на совместной пресс-конференции с президентом Дональдом Трампом.

Ранее страны ЕС заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США против Тегерана и обеспечить возможность торговли в обход американских санкций.

Однако президент Ирана Хасан Роухани в выступлении на Генассамблее ООН в среду заявил, что Тегеран не видел каких-либо эффективных действий ЕС по этому вопросу.

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