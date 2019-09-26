ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин

26 сентября 2019 03:13 (UTC+04:00)

ЕС "ничего не будет делать" по санкциям против Ирана, не спросив США, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас была хорошая дискуссия по санкциям... Есть единство по санкциям - европейцы весьма ясно заявили, что не будут ничего делать без нашего согласия", - сказал Мнучин на совместной пресс-конференции с президентом Дональдом Трампом.

Ранее страны ЕС заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США против Тегерана и обеспечить возможность торговли в обход американских санкций.

Однако президент Ирана Хасан Роухани в выступлении на Генассамблее ООН в среду заявил, что Тегеран не видел каких-либо эффективных действий ЕС по этому вопросу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что американские пошлины склонили власти Китая к заключению торговой сделки
Китай 03:38
Трамп и Абэ обсудили на полях ГА ООН проблему КНДР и ситуацию вокруг Ирана
США 00:26
Генсек ООН поддержал сохранение иранской ядерной сделки на встрече с Роухани
В мире 00:03
Трамп пообещал Зеленскому попытаться найти время нанести визит на Украину
США 25 сентября 23:35
В Иране пять человек погибли при сходе поезда с рельсов
Иран 25 сентября 23:16
ЕС призвал все страны соблюдать мораторий на ядерные испытания
В мире 25 сентября 21:58
Лента новостей
Трамп заявил, что американские пошлины склонили власти Китая к заключению торговой сделки
Китай 03:38
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Совета Европы
Политика 02:49
Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 02:37
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В мире 02:09
Джонсон не исключил второй попытки приостановить работу парламента
Европа 01:41
Генсек ЛАГ обсудил с сирийской оппозицией работу конституционного комитета
Арабские страны 01:18
В Турции произошло землетрясение
Турция 01:04
Эльмар Мамедъяров встретился с министром по европейским делам Ирландии (ФОТО)
Политика 00:46
В Греции обезвредили банду торговцев детьми
Европа 00:37