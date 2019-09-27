Власти США намерены снизить лимит приема беженцев до 18 тыс.

Американская администрация предлагает снизить лимит приема беженцев в 2020 финансовом году (начинается с 1 октября) до 18 тыс. человек. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты ожидают получить в 2020 финансовом году более чем 368 тыс. новых обращений о предоставлении статуса беженца и просителя убежища. Из этого числа мы предлагаем расселить 18 тыс. будущих беженцев в соответствии с новым лимитом по приему", - отмечается в документе. В 2019 финансовом году этот лимит составлял 30 тыс. человек. Таким образом, прием беженцев планируется снизить почти вдвое.

Кроме того, президент США Дональд Трамп издал в четверг исполнительный указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны должно производиться в большинстве случаев лишь с согласия местных властей и властей штатов. "Я проконсультировался с госсекретарем и постановил, что за исключением отдельных случаев федеральное правительство должно расселять беженцев только в тех местах, где их согласились принять местные власти и власти штатов", - подчеркивается в тексте указа.

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