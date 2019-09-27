США хотят исключить китайские компании из американских фондовых бирж

27 сентября 2019 21:10 (UTC+04:00)

Администрация Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, эти обсуждения появились на фоне переговоров между Вашингтоном и Пекином о потенциальном перемирии в их торговой войне.

Ранее сообщалось, что новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

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