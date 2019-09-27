Палата представителей США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента Трампа

27 сентября 2019 23:28 (UTC+04:00)

Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, в пятницу отклонила внесенную республиканцами резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При голосовании конгрессмены разделились строго по партийной принадлежности: 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против.

Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

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