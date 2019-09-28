Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео должен до 4 октября предоставить конгрессу документы по Украине, необходимые для расследования в рамках импичмента президента, об этом говорится в заявлении председателей трех комитетов палаты представителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что три контролируемых демократами комитета (по иностранным делам, по разведке и по надзору) запросили у Помпео документы по Украине.

Конгрессмены предупредили госсекретаря, что эти документы запрашиваются в рамках процедуры импичмента и отказ предоставить их станет "свидетельством препятствия расследованию палаты представителей в рамках импичмента".

Кроме того, 4 октября, по информации издания Axios, комитет по разведке в закрытом режиме заслушает показания генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона, который делал официальную оценку информации осведомителя о звонке президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

В официальном документе за его подписью на имя и. о. директора национальной разведки Джозефа Магуайра говорилось, что содержание жалобы является "вопросом крайней важности" и "заслуживает доверия". Однако сам Магуайр уже заявил, что его аппарат консультировался с юристами Белого дома, и они не разделили подобных выводов.

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