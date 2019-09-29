Трамп заявил, что не даст демократам себя остановить

29 сентября 2019 02:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп на фоне начатой находящейся под контролем демократов Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента заявил в субботу, что не позволит им себя остановить, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Происходящее сейчас - это величайшее мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят отнять все. Мы не можем позволить этому произойти, мы боремся за то, чтобы осушить болото. <...> Все очень просто - они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не дам этому случиться", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

При этом американский лидер подчеркнул, что в этом противостоянии "на кону стоят" Соединенные Штаты.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

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