В Госдепе активизировали расследование в отношении служебной переписки Клинтон

29 сентября 2019 08:02 (UTC+04:00)

Администрация США активизировала расследование дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в ее бытность госсекретарем страны (в 2009-2013 годы), передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По данным издания, Служба дипломатической безопасности (силовое подразделения Госдепартамента, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры - проверяет записи с электронной почты десятков бывших и действующих сотрудников внешнеполитического ведомства, которые вели переписку с Клинтон. В большинстве случаев все они не направляли письма госсекретарю напрямую, а делали это через ее первого заместителя Уильяма Бернса или главу отдела политического планирования Джейкоба Салливана. Часто в сообщениях содержалась информация об иностранных должностных лицах, в том числе отчеты о телефонных разговорах с иностранными дипломатами, что является стандартной практикой для Госдепартамента.

Представители службы начали обращаться к бывшим сотрудникам ведомства примерно полтора года назад, однако вскоре прекратили свои усилия, вновь активизировавшись в августе этого года. По информации The Washington Post, за последние недели следователи связались по меньшей мере со 130 чиновниками, которые контактировали с Клинтон, уведомив их о том, что они "могут быть ответственны" за недавно обнаруженные "инциденты, связанные с безопасностью".

Как поясняет The Washington Post, оказавшимся под пристальным вниманием сотрудников Службы дипломатической безопасности не грозит уголовное преследование, однако, по мнению многих, результаты расследования могут навредить их репутации.

Бывшие должностные лица из администрации прежнего президента США Барака Обамы охарактеризовали происходящее как "в высшей степени агрессивное преследование" со стороны действующих властей. В свою очередь в Госдепартаменте изданию заявили, что следуют стандартному протоколу расследования, которое началось еще при президентстве Обамы. "Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме. Речь идет о времени, которое необходимо для того, чтобы просмотреть миллионы электронных писем - это около трех с половиной лет", - заявили газете в ведомстве.

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