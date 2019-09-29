Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон

Госдепартамент США активизировал расследование дела, связанного с ведением Хиллари Клинтон служебной переписки через личный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах, сообщает газета Washington Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее данным, за последние недели следователи из Бюро дипломатической безопасности (подразделение госдепартамента) связались со 130 бывшими и нынешними сотрудниками госдепа, которых уведомили о том, что электронные письма, которые они отсылали несколько лет назад, задним числом получили гриф секретности и теперь представляют "потенциальные нарушения безопасности".

Следователи стали связываться с бывшими сотрудниками внешнеполитического ведомства около 18 месяцев назад, после чего "прекратили усилия", но вновь активизировали их в прошлом месяце. Как отмечает издание, подобный "шквал активности" вокруг дела представляет "новый фронт", на котором администрация Трампа может столкнуться с обвинениями в использовании власти против своих политических противников. Отмечается, тем не менее, что лицам, которые сейчас оказались в поле зрения следователей, не грозит уголовное преследование, однако многие из них опасаются, что результаты расследования могут навредить их репутации.

В госдепе заявили, что следуют стандартному протоколу в расследовании, которое началось при администрации Обамы. "Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме", - сказал изданию высокопоставленный чиновник ведомства.

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