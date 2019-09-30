Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичмента

Советники из аппарата Белого дома в понедельник могут представить президенту США Дональду Трампу варианты стратегии в связи с началом процедуры импичмента, сообщает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

По их словам, среди тех, кто предложит президенту "план быстрого реагирования" исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Отмечается, что советники отрабатывали возможную стратегию, учитывая опыт объявления импичмента бывшему президенту США Биллу Клинтону.

По информации источников, в Белом доме считают, что в ситуации с возникшей угрозой импичмента Трампу могут помочь тщательно спланированные юридически и политически ответные действия.

Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.

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