Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США

30 сентября 2019 23:58 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о проведенной полной модернизации ядерных сил страны, а также о принятии на вооружение нового военного оборудования. Американский лидер выступал на церемонии, во время которой генерал Марк Милли сменил Джозефа Данфорда на посту председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вооруженные силы Америки стали еще более мощными, чем когда-либо, и становятся все сильнее. У нас есть новейшее [военное] оборудование, у нас также есть оборудование, информацию о котором мы не разглашаем, о нем никто никогда даже и не слышал. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы - что-то совершенно новое, а что-то было обновлено", - сказал глава государства.

В конце июля Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя КНШ ВС США. 61-летний Милли с августа 2015 года занимал пост начальника штаба Армии (сухопутных войск) США. Председатель КНШ традиционно назначается в США на двухлетний срок. Генерал Корпуса морской пехоты Данфорд был в первый раз выдвинут на этот пост президентом Бараком Обамой в 2015 году, двумя годами позднее его переназначил Трамп.

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