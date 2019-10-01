В США завершили разработку системы GPS нового поколения

1 октября 2019 23:26 (UTC+04:00)

В США завершена разработка системы спутниковой связи GPS нового поколения, которую запустят в 2021 году, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Завершилась полная разработка программного и аппаратного обеспечения системы оперативного управления GPS следующего поколения компании Raytheon, известной как GPS OCX, и начинается фаза интеграции и тестирования системы", - говорится в пресс-релизе.

В компании отмечают, что работы, которые начались в 2016 году, ведутся по плану, а главным заказчиком являются ВВС США. ВВС США ранее уже использовали систему запуска и проверки кибербезопасности GPS OCX, часто называемую Block 0, для запуска первого модернизированного спутника GPS III в космос в декабре 2018 года и второго в августе 2019 года.

"В центре внимания команды (разработчиков) на оставшуюся часть 2019 года – поставка новых модернизированных приемников системы, которые будут измерять и контролировать устаревшие военные и гражданские сигналы, отправленные действующей спутниковой группировкой GPS, а также новые сигналы, отправленные GPS III следующего поколения", - сообщают в Raytheon.

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