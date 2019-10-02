США готовы использовать все возможности для защиты Южной Кореи и Японии

2 октября 2019 08:10 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты будут использовать все возможности для защиты Южной Кореи и Японии. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США по итогам встречи в Пентагоне главы комитета генерала Марка Милли с южнокорейским и японским коллегами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генерал Милли подтвердил твердую решимость США защищать Южную Корею и Японию в случае необходимости и обеспечить сдерживание в регионе, используя весь спектр военных возможностей США, - отметили в комитете. - Стороны договорились совместно реагировать на общие озабоченности в сфере безопасности и сотрудничать для обеспечения мира и стабильности в регионе".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США отслеживают ситуацию в связи с возможным запуском ракеты КНДР
Другие страны 07:41
Трамп предлагал открывать огонь по ногам мигрантов на границе с Мексикой
США 06:30
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
Другие страны 04:20
Помощник госсекретаря США обсудит в Индии использование "чистой энергии"
Другие страны 03:52
Трамп за третий квартал 2019 года привлек рекордные $125 млн на предвыборную кампанию
Другие страны 03:21
КНДР осуществила запуск ракеты
Другие страны 02:55
Лента новостей
США отслеживают ситуацию в связи с возможным запуском ракеты КНДР
Другие страны 07:41
Вице-президент Перу подала в отставку после роспуска парламента
Другие страны 07:25
Спикером парламента Индонезии впервые стала женщина
Другие страны 07:00
Исполняется 27 лет со дня оккупации армянами Ходжавендского района Азербайджана
Политика 07:00
Трамп предлагал открывать огонь по ногам мигрантов на границе с Мексикой
США 06:30
Ирландия не считает новый план Джонсона основой для соглашения о Brexit
Другие страны 06:20
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Другие страны 05:55
Число жертв ДТП в Перу увеличилось до 23
Другие страны 05:20
Visa и Mastercard намерены отказаться от финансирования криптовалюты Libra
Другие страны 04:52