Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы с помощью импичмента

2 октября 2019 21:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы 2020 года с помощью импичмента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей) только что сказала, что она заинтересована в снижении цен на лекарства, которые выдаются по рецепту, и в работе по крайне необходимому соглашению USMCA (торговое соглашение США, Мексики и Канады). Она не может работать ни по одному вопросу. Это просто замаскированные попытки выиграть выборы путем импичмента", - написал Трамп у себя в Twitter.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела пресс-конференцию, в ходе которой выразила надежду, что президент продолжит работать с конгрессом по этим важным вопросам.
Трамп также в очередной раз раскритиковал главу комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа, который проводит расследование в рамках процедуры импичмента.

"Ничего не делающие демократы должны быть сосредоточены на обустраивании нашей страны, а не на том, чтобы тратить время и силы каждого на АХИНЕЮ...", - написал президент.

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