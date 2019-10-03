Трамп: США поладят с Россией, невзирая на внутриполитические перипетии в Вашингтоне

Соединенные Штаты поладят с Россией, несмотря на все нынешние внутриполитические перипетии в стране. Об этом заявил в среду американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С учетом вышесказанного [президент говорил о внутриполитических скандалах в США] было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что она умная", - отметил он, добавив, что "никто не ведет себя так жестко по отношению к России, как Дональд Трамп".

При этом президент США назвал историю с обвинениями в его адрес в сговоре с Россией "мошенничеством". "Расследование [бывшего спецпрокурора] Роберта Мюллера - мошенничество, сговор [избирательного штаба Трампа] с Россией - мошенничество", - сказал он.

Трамп и представители его администрации неоднократно заявляют о необходимости найти сферы, в которых у Соединенных Штатов и России существуют общие интересы, чтобы наладить отношения. Тем не менее они подчеркивают, что предпринимают меры для оказания давления на российскую сторону с целью якобы изменить ее поведение.

Трамп рассматривает возможность привлечения к судебной ответственности тех лиц в США, которые несут ответственность за распространение в недавнем прошлом утверждений о его связях с Россией. "Я, вероятно, начну крупную судебную тяжбу со многими из тех, кто был причастен к коррумпированному расследованию, касавшемуся выборов 2016 года", - заявил Трамп.

"У меня есть все права поступить таким образом", - убежден руководитель американской администрации. В связи с этим он подверг резкой критике действия тех, кто преднамеренно сеял слухи о связях избирательного штаба Трампа с властями России, посетовав на то, что надуманные обвинения отразились на судьбе многих его сторонников.

"Они разрушили жизни [других] выдуманными обвинениями в том, чего никогда не существовало, - сговоре. Этого никогда не существовало", - заявил Трамп.

При этом он напомнил, что разбирательство, проведенное в США спецпрокурором Робертом Мюллером, доказало неправоту тех, кто обвинял Трампа и сотрудников его избирательной кампании в сговоре с Москвой. "Они ни черта не смогли найти <...> Они не нашли ничего, указывающего на Дональда Трампа и сговор. После двух лет [расследования] и [потраченных на него] $42 млн", - подчеркнул президент.

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