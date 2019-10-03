США введут пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС

3 октября 2019 01:02 (UTC+04:00)

Власти США намерены ввести пошлины на пассажирские самолеты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза в свете решения арбитража Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пошлины на самолеты составят 10%, на ряд наименований сельхозпродукции и некоторые другие товары - 25%. Они вступят в силу 18 октября.

Как ожидается, аппарат представителя США на торговых переговорах в течение нескольких часов опубликует полный список продукции из ЕС, на которую введут пошлины. Представители США и ЕС встретятся для проведения консультаций 14 октября.

Ранее арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus идет с 2004 года. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору.

ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.

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