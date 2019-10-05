За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года

5 октября 2019 05:03 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, сообщает издание Time со ссылкой на источники в Белом доме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечают источники, 1 октября на совещании в Белом доме Трамп не проявил заинтересованности, когда советники рассказывали ему об усилиях Пхеньяна по разработке ракет, которые могут быть запущены с подводной лодки. Трамп решил, что необходимо продолжать переговоры с КНДР, несмотря на ее намерение развивать военный потенциал.

Как пишет издание, на совещании чиновники представили список предложений, которые Трамп мог выдвинуть на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в обмен на отказ от ядерной программы. По словам источников, президент США готов предложить Ким Чен Ыну приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти КНДР согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.

При этом в случае если ООН откажется приостановить действие этих санкций, власти США могут временно приостановить соблюдение этих ограничений, сообщили собеседники издания.

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