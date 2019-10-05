Трамп распорядился сократить многих сотрудников Совета нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп отдал в конфиденциальном порядке распоряжение существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, распоряжение Трампа было доведено до сведения сотрудников СНБ на этой неделе исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвэни и новым советником президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Bloomberg напоминает, что Трамп проводил курс на повышение эффективности СНБ, который состоит из порядка 310 человек, главным образом бывших кадровых сотрудников Госдепартамента, Пентагона и спецслужб. Автор жалобы на ряд аспектов разговора Трампа и Зеленского не известен, однако его считают американским разведчиком.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.

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