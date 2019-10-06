В Госдепе назвали консультации с делегацией КНДР в Стокгольме конструктивными

6 октября 2019 03:02 (UTC+04:00)

Американские дипломаты провели в Стокгольме конструктивные консультации с делегацией КНДР, высказывания представителей которой между тем не отражают духа встречи. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус по итогам прошедших американо-северокорейских консультаций в шведской столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Высказывания делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних обсуждений, продлившихся 8,5 часов. Дипломаты США привнесли творческие идеи и провели конструктивные консультации со своими коллегами из КНДР", - отметила дипломат.

По словам Ортэгус, во время консультаций американская делегация "рассмотрела события, происшедшие со времени саммита США - КНДР в Сингапуре, и обсудила важность более активного взаимодействия для решения многих вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон". "Делегация США анонсировала ряд новых инициатив, которые позволили бы нам добиться прогресса в каждом из четырех основных направлений сингапурского совместного заявления [США и КНДР]", - отметила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Соединенные Штаты и КНДР, подчеркнула Ортэгус, "не преодолеют 70-летнее наследие войны и вражды на Корейском полуострове в течение одной субботы". "Это серьезные вопросы, и они требуют твердой приверженности обеих стран. У Соединенных Штатов есть такая приверженность", - отметила дипломат.

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