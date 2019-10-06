При стрельбе в США погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, открытой в воскресенье неизвестным в городе Канзас-Сити (штат Канзас). Об этом сообщила телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел поздно ночью в одном из городских баров. Подозреваемый зашел в заведение и открыл огонь по посетителям. Как сообщает телекомпания CNN, стрелявший пока находится на свободе.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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