Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в Сирии

8 октября 2019 04:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкую сторону о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам Вашингтона в ходе операции на северо-востоке Сирии. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы присутствуем в Сирии много лет. Предполагалась, что это будет краткосрочная задача", - сказал он. По словам Трампа, в "небольшом секторе", где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих. "Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту [Турции Тайипу] Эрдогану: "Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами".

Как отметил президент США, на Анкару оказывается достаточно давления. "Турция борется с Рабочей партии Курдистана, они ненавидят друг друга, - продолжил он. - Но я говорил Турции, что если они сделают что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнутся с угрозами разрушения экономики".

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