Назван "самый продуктивный" серийный убийца в истории США

8 октября 2019 05:04 (UTC+04:00)

Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что 79-летний Сэмюэль Литтл признался в совершенных 93 убийствах в период с 1970 по 2005 годы, большинство его жертв были женщины. ФБР подтвердило причастность Литтла к 50 убийствам, однако аналитики ведомства считают, что и его признания в остальных 43 убийствах "заслуживают доверия".

По данным издания, Сэмюэль Литтл в 2014 году был осужден за три убийства, и приговорен к пожизненному заключению. Три жертвы были женщинами, все скончались от избиений и удушения.

"Несмотря на то, что он уже находится в тюрьме, ФБР считает, что важно добиваться справедливости для каждой жертвы - закрывать все возможные дела", - заявила криминалистка ведомства Кристи Палаццоло.
Дополняется, что ФБР создало специальный веб-сайт, на котором размещены рисунки Литтла, на которых изображены его предположительные жертвы. Агенты ведомства надеются, что возможно те, кто узнает изображенных на рисунках людей, помогут расследованию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в Сирии
США 04:35
США вводят санкции против 28 китайских организаций
Китай 02:18
В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии
США 01:40
Помпео: США не рассматривают Грецию как замену Турции в военной сфере
США 7 октября 23:17
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Россия 7 октября 22:10
Сенатор США пригрозил Турции санкциями
Турция 7 октября 21:37
Лента новостей
Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в Сирии
США 04:35
В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
Другие страны 04:15
Пожар в ТЦ "Бина" потушен (Обновлено)
Происшествия 04:12
Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к новой операции в Сирии
Турция 03:30
Турецкая артиллерия обстреляла позиции SDF в Сирии
Турция 02:40
США вводят санкции против 28 китайских организаций
Китай 02:18
Полиция Лондона задержала 276 активистов движения Extinction Rebellion
Европа 01:56
В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии
США 01:40
Ученые установили связь между паром вейпов и раком легких
В мире 01:07