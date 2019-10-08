Приказ об отводе войск США поступил сразу после разговора Трампа и Эрдогана - СМИ

8 октября 2019 08:01 (UTC+04:00)

Переговоры по телефону президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в воскресенье прошли не так, как планировалось, и незамедлительно привели к отдаче приказа об отводе американских войск из зоны операции Анкары на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания NBC, ссылающаяся на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, Эрдоган крайне негативно воспринял то, что американцы не устроили ему встречу тет-а-тет с Трампом в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце. Президент Турции поставил в известность Вашингтон о своем недовольстве данным обстоятельством. "Он [Эрдоган] был реально уязвлен. А Трамп попытался сгладить это", - пояснил один из источников телекомпании, имея в виду предложение президента США встретиться с турецким визави в Белом доме в ноябре.

Согласно публикации, во время переговоров по телефону в воскресенье Эрдоган заявил о неизменности планов ввести турецкие войска в Сирию, даже предложение Трампа о встрече в Вашингтоне не поколебало решимость его собеседника. Президент США сказал, что умеренное вторжение, например для создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат, вполне допустимо, однако высказался категорически против массированной военной операции. Трамп предупредил Эрдогана, что в этом случае США полностью выведут свои войска из Сирии.

Как утверждают источники телекомпании, незамедлительно после телефонного разговора исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни позвонил министру обороны США Марку Эсперу и поставил его в известность о решении главы государства. Оно, по данным телекомпании, застало врасплох Белый дом, Госдепартамент, Пентагон, коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), союзников США в Европе и на Ближнем Востоке.

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