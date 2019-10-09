В Пентагоне рассказали, почему США вывели военных с севера Сирии

9 октября 2019 00:40 (UTC+04:00)

США вывели военных с севера Сирии из-за планирующейся Турцией военной операции, заявил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он подчеркнул, что военное присутствие США в Сирии при этом осталось неизменным.

"Позиция ведомства была и остается таковой, что создание зоны безопасности на севере Сирии - лучший путь к поддержанию стабильности. К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели силы США с севера Сирии с пути потенциального турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность. В настоящее время мы не вносили изменений в наше силовое присутствие в Сирии", - говорится в опубликованном заявлении.

Хоффман также опроверг сообщения некоторых американских СМИ, что президент Дональд Трамп не проводил консультации по сирийскому вопросу с главой Пентагона.

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