Эспер участвовал в телефонном разговоре между Трампом и Эрдоганом 6 октября

Министр обороны США Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли приняли участие в состоявшемся 6 октября телефонном разговоре между американским лидером Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которого Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Reuters.

"Учитывая возможные военные вопросы, которые были подняты в ходе телефонного разговора между [президентом США Дональдом Трампом] и президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, министр обороны Марк Эспер и Марк Милли участвовали в разговоре", - приводит агентство слова неназванного американского чиновника. Представитель американских властей отказался предоставить дополнительные детали.

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