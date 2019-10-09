Опрос: более половины американцев одобряют процедуру импичмента Трампа

9 октября 2019 04:51 (UTC+04:00)

Большинство американцев поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, начатую демократами в Конгрессе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

В целом 55% опрошенных считают, что демократы поступили верно, начав процедуру импичмента в Конгрессе США. Из этого числа 24% респондентов полагают, что на данный момент уже имеется достаточно оснований для отстранения Трампа от должности. По мнению 39% участников исследования, Конгрессу не следует проводить процедуру импичмента, а президенту страны надо позволить исполнять обязанности до истечения первого срока полномочий.

При этом рейтинг одобрения работы главы государства составляет 43% и остается неизменным.

Опрос при участии 800 взрослых респондентов проводился 4-6 октября. Погрешность составляет 3,46 процентных пункта.

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