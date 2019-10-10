В США подтвердили возможность заключения валютного соглашения с Китаем

Глава отдела по международным вопросам Торговой палаты США Майрон Бриллиант подтвердил, что подписание валютного соглашения американской и китайской сторонами возможно. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский представитель заявил, что встретился в среду с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ накануне очередного раунда торговых переговоров между двумя государствами. "Стороны пытаются найти путь к лучшей сделке. Я верю, что заключение валютного соглашения возможно даже на этой неделе. Я думаю, что смогу убедить администрацию США не повышать пошлины 15 октября", - добавил Бриллиант.

Ранее о возможности заключения такого соглашения агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о том, что встретится с Лю Хэ в Белом доме 11 октября с целью обсуждения двусторонних торговых вопросов.

13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем начался в Вашингтоне 10 октября. Согласно заявлению Белого дома, стороны рассматривают вопросы "принудительной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность, [сферы] услуг, нетарифных ограничений, сельского хозяйства".

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