Убийца 22 человек в Техасе заявил о своей невиновности

11 октября 2019 01:48 (UTC+04:00)

Патрик Крузиус, обвиняемый в убийстве 22 человек в городе Эль-Пасо (штат Техас), в четверг заявил о своей невиновности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, заседание суда в Эль-Пасо по этому делу было кратким. После заявления обвиняемого о невиновности окружной прокурор Джейми Эспарза информировал о намерении добиваться смертной казни для 21-летнего Крузиуса. Последний обвиняется в убийствах при отягчающих обстоятельствах. Если молодой человек будет признан виновным, ему может грозить смертная казнь или пожизненное тюремное заключение.

По данным полиции, Крузиус открыл огонь по людям в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо 3 августа. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения. Крузиус сдался полиции. При задержании молодой человек сообщил стражам порядка, что стрелял именно он. Он также признал, что целью его нападения были мексиканцы.

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