В Госдепартаменте рассказали, в каком случае США введут санкции против Турции

Соединенные Штаты введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии, однако пока что примеров подобного поведения со стороны Анкары в Вашингтоне не зафиксировали. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет об этнических чистках, неизбирательных артиллерийских, воздушных и других ударах, направленных против гражданского населения. Мы сейчас следим за этим, мы пока не видели серьезных примеров этого", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие конкретно действия Турции спровоцировали бы введение санкций со стороны США.

Власти США не контактировали с сирийским правительством по вопросу проведения Турцией операции на севере Сирии, добавил представитель Госдепартамента.

Его спросили, велись ли какие-либо переговоры между Вашингтоном и Дамаском по поводу турецкой операции. "У нас не было никаких контактов с сирийским правительством по этому вопросу", - отметил он.

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