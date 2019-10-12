США отложат повышение пошлин на китайские товары

Договоренности США и Китая по торговле предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышения США пошлин на китайские товары. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в пятницу агентство Рейтер.

Договоренности двух стран включают соглашение по валюте, отсрочку введения тарифов, изначально запланированных на вторник, уточняет агентство.

Чуть ранее агентство сообщало, что в рамках соглашения Китай также пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу.

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