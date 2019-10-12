США отложат повышение пошлин на китайские товары

12 октября 2019 00:14 (UTC+04:00)

Договоренности США и Китая по торговле предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышения США пошлин на китайские товары. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в пятницу агентство Рейтер.

Договоренности двух стран включают соглашение по валюте, отсрочку введения тарифов, изначально запланированных на вторник, уточняет агентство.

Чуть ранее агентство сообщало, что в рамках соглашения Китай также пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У аванпоста американских военных в Сирии произошел взрыв
Арабские страны 00:42
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Турция 11 октября 22:41
В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
США 11 октября 22:02
Американская и китайская компании разрабатывают проект по освоению горючих сланцев в Узбекистане
Энергетика 11 октября 16:31
МИД КНР надеется на сдержанность сторон после инцидента с иранским танкером
В мире 11 октября 15:13
При обрушении моста в Китае погибли три человека
Китай 11 октября 07:52
Лента новостей
ВС Турции нейтрализовали 399 членов РПК в ходе операции в Сирии
Турция 01:03
У аванпоста американских военных в Сирии произошел взрыв
Арабские страны 00:42
Эрдоган: Мы очистим от террористических организаций восток Евфрата
Турция 11 октября 23:58
Протестующие в Эквадоре вступили в столкновение с полицией
Другие страны 11 октября 23:43
В Сирии боевики взорвали бомбы на пути российского военного патруля
Арабские страны 11 октября 23:26
Прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике
Общество 11 октября 22:51
Али Гасанов: Проводимая Турцией операция является самым рациональным вариантом решения проблемы
Политика 11 октября 22:45
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Турция 11 октября 22:41
В Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии
Турция 11 октября 22:25