США не будут повышать пошлины на товары из Китая с 15 октября

12 октября 2019 04:03 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты не будут повышать таможенные пошлины на товары из Китая с 15 октября, как это было запланировано ранее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу министр финансов Стивен Мнучин по итогам второго заключительного дня американо-китайских переговоров в Вашингтоне.

"Вице-премьер [Госсовета КНР Лю Хэ] запросил, а президент [США Дональд Трамп] одобрил: пока мы занимаемся бумажными вопросами, мы не будем повышать, как планировалось, пошлины [на китайские товары] с 25% до 30% [на следующей неделе]", - заявил министр в Овальном кабинете Белого дома. Он подтвердил журналистам, что речь идет о тарифах, которые американские власти собирались повысить с 15 октября.

Мнучил также заявил, что Вашингтон оценит возможность исключения Китая из списка валютных манипуляторов.

"Мы оценим это решение", - ответил Мнучин на соответствующий вопрос одной из журналисток.

Министерство финансов США 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики". ЦБ КНР заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.

Трамп объявил в пятницу, что США и Китай достигли "значительной первой фазы" сделки по урегулированию двусторонних споров в торговой сфере.

Ранее Трамп перенес с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. В свою очередь, власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой продукции из США.

Министерство финансов США 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики". ЦБ КНР заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.

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