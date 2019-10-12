И.о. главы министерства внутренней безопасности США Макалинан уходит с поста

Президент Дональд Трамп заявил, что и.о. главы министерства внутренней безопасности США Кевин Макалинан покидает свой пост, и пообещал объявить нового кандидата на должность на следующей неделе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Кевин Макалинан проделал выдающуюся работу на посту исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США… Теперь Кевин после долгих лет в правительстве хочет проводить больше времени с семьей и уйти в негосударственный сектор", - написал Трамп в Twitter.

"Я объявлю нового исполняющего обязанности министра внутренней безопасности на следующей неделе. Есть много замечательных кандидатов!" - заявил президент.

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