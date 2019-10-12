В США умер актер Роберт Форстер

12 октября 2019 07:47 (UTC+04:00)

Актер Роберт Форстер ушел из жизни в пятницу в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал The Hollywood Reporter. Причиной смерти стал рак мозга.

Форстер известен в основном благодаря роли Макса Черри в фильме Квентина Тарантино "Джеки Браун" (Jackie Brown, 1997), за которую он удостоился номинации на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Кроме того, он сыграл детектива Макнайта в картине Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" (Mulholland Drive, 2001).

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