Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде (Обновлено)

14 октября 2019 01:27 (UTC+04:00)

Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном на странице городской полиции в "Твиттере".

"Согласно новой поступившей информации, стрелок не обнаружен. К нам поступали сведения о выстрелах. Один человек с огнестрельным ранением доставлен в медицинский центр Дилрей", - говорится в сообщении органов правопорядка.

По их данным, в разыскных мероприятиях в ТЦ участвуют отряды полицейского спецназа. Покупателям, не успевшим покинуть здание торгового центра, рекомендовано найти себе надежное укрытие и ждать прихода сотрудников правоохранительных органов. Они не раскрывают обстоятельства происшедшего.

Случаи массовой расправы с применением огнестрельного оружия стали частым явлением в США в последние годы. В субботу неизвестный открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив по меньшей мере двух человек. В тот же день в ночном клубе нью-йоркского района Бруклин четверо человек были застрелены, еще трое - двое мужчин и одна женщина - получили ранения.

01:13 (GMT+4) Органы правопорядка проводят проверку данных о стрельбе в торговом центре города Бока-Ратон (штат Флорида). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице городской полиции в Twitter.

По ее данным, на месте предполагаемого инцидента вооруженных людей не обнаружено. "Полиция Бока-Ратона отреагировала на сообщения о выстрелах и проводит в настоящий момент разыскные мероприятия в здании центрального торгового центра города", - говорится в сообщении органов правопорядка. Они рекомендовали жителям держаться подальше от ТЦ и найти себе надежное укрытие.

Случаи массовой расправы с применением огнестрельного оружия стали частым явлением в США в последние годы. В субботу неизвестный открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив по меньшей мере двух человек. В тот же день в ночном клубе нью-йоркского района Бруклин четверо человек были застрелены, еще трое - двое мужчин и одна женщина - получили ранения.

В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.

31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль: водитель машины в ответ начал стрелять по патрульным, затем - по прохожим. Злоумышленник был нейтрализован после того, как убил семерых и ранил более 20 человек. В свете произошедшего в стране активно ведутся дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия.

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