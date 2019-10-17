Госдеп США: дипломаты КНР теперь обязаны уведомлять об официальных визитах

Госдепартамент США с 16 октября ввел новые требования в отношении дипломатов посольства и консульств КНР в Штатах, согласно которым они должны заранее уведомлять американское внешнеполитическое ведомство об их официальных визитах к представителям властей, вузов и исследовательских институтов, сообщил высокопоставленный представитель госдепа в ходе телефонного брифинга для журналистов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Начиная с сегодняшнего дня госдепартамент предписывает представителям миссии КНР и консульств в США уведомлять заранее об официальных визитах к представителям властей Штатов и населенных пунктов и официальных встречах с представителями институтов и исследовательских институтов", - отметил представитель ведомства.

Он уточнил, что речь идет не о запрашивании разрешения, а об уведомительной процедуре. Чиновник добавил, что это действие также должно стимулировать китайские власти предоставить американским дипломатам большую свободу передвижения в Китае.

"Сегодняшняя акция основана в каком-то смысле на принципе взаимности и на том, как дипломаты США принимаются в Китае. В то время как китайские дипломаты чувствуют себя свободно в США…, к сожалению, дипломаты США не имеют доступа к некоторым людям в КНР, чтобы выполнять там важную работу, что включает встречи с властями на местах и федеральными чиновниками, а также представителями академической среды и учеными", - отметил представитель госдепа.

По его словам, "в противовес дипломаты (КНР) используют все блага нашего открытого общества". "Мы не ищем путей сократить их взаимодействие", - добавил он.

На уточняющий вопрос журналистов, какие последствия ожидают дипломатов Китая, если они не предоставят такие уведомления, представитель госдепа ответил, что ожидается, что китайская дипмиссия будет соответствовать этим требованиям, если же нарушения будут выявлены, то "вопрос будет решаться". Какие именно действия есть в арсенале госдепа в этом случае, он говорить не стал.

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