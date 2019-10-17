Постпреда США при ЕС заподозрили в чрезмерных тратах

Ремонт расположенной на окраине Брюсселя резиденции постпреда США при ЕС Гордона Сондланда, который оказался одной из ключевых фигур в проводимом Палатой представителей расследовании в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, обошелся американским налогоплательщикам почти в $1 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета The Washington Post.

По ее данным, только на реновацию кухни ушло более $400 тыс., еще $33 тыс. было потрачено на итальянскую мебель ручной работы. Как отмечает со ссылкой на источники издание, ремонтные работы были обусловлены, вероятнее всего, не насущными потребностями, а "расточительным вкусом" дипломата. Несколько коллег Сондланда заявили, что по прибытии в Брюссель он был разочарован своим новым жилищем и даже пытался убедить Вашингтон в необходимости его переезда в новую резиденцию, однако эти старания не увенчались успехом.

"Он часто пытался использовать на ремонт собственные средства, но это не было разрешено", - заявил изданию один из бывших американских чиновников.

Позиция Госдепа

При этом в Госдепе заявили, что средства были потрачены в рамках очередной, проводимой раз в 17 лет "проверки и обновления мебели и внутреннего убранства представительских резиденций". Однако, как отмечает The Washington Post, архивные записи о госзакупках свидетельствуют, что до прибытия в Брюссель Сондланда наибольшие расходы были связаны с содержанием находящегося на территории резиденции бассейна и не превышали $20 тыс. в год, а также с покупкой холодильного оборудования в 2015 году, которое обошлось в $122 тыс.

Как рассказали изданию источники, бывавшие в резиденции американского постпреда, она "не является верхом роскоши по брюссельским стандартам", однако соответствует своей основной задаче, которая заключается в размещении посла, проведении рабочих встреч и других мероприятий. Мнения о состоянии резиденции при этом разошлись, один из источников заявил The Washington Post, что она была "почти непригодна для представительских целей", другие же с ним не согласились, сказав, что "дом был в превосходном состоянии".

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