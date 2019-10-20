Трамп отказывается от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

20 октября 2019 07:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем Trump National Doral Miami для проведения саммита, - написал он в субботу в Twitter. - Мы начнем немедленно искать другие варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид. Спасибо!".

"Я полагал, что сделал кое-что очень хорошее для страны, предложив для проведения саммита курорт. Это большой, огромный [отель] в тысячи акров, расположенный рядом с международным аэропортом, - отметил Трамп. - Каждая делегация имела бы свое [на 50-70 номеров] здание. Это было бы лучше, чем другие варианты". "Я заявлял, что готов ничего за это не получить или, если это юридически допустимо, это ничего не стоило бы США. Но, как обычно, враждебные СМИ и их партнеры демократы сошли с ума!" - говорится в записи.

О планах провести саммит 10-12 июня на курорте Trump National Doral Miami объявил в четверг исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

В начале сентября демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование в связи с предполагаемыми попытками Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. По мнению конгрессменов, конфликт интересов в случае проведения саммита на курорте Трампа будет состоять в том, что президент США получит материальную выгоду от того, что иностранные государства оплатят размещение своих делегаций. Кроме того, принадлежащие главе Белого дома компании в этом случае могут также получить средства от федерального правительства и властей штата.

В пятницу члены Палаты представителей Конгресса США Лоис Фрэнкел (демократ от штата Флорида), Бенни Топмсон (демократ от штата Миссисипи) и Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) внесли в Конгресс законопроект, призванный запретить выделение федеральных средств на проведение саммита на принадлежащем Трампу курорте.

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