В Вирджинии начали доставлять товары с помощью дронов

20 октября 2019 11:15 (UTC+04:00)

В городе Кристиансберг (штат Вирджиния) с населением чуть более 22 тыс. человек начали доставлять товары с помощью дронов. В одном из бизнес-парком расположилась эскадрилья, включающая около 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

К проекту подключилась одна из розничных сетей, предложив для доставки список из 100 наименований медикаментов, закусок и напитков. Дроны могут развивать скорость в 100 км/ч и летать на расстояние до 5,6 км с грузом массой 1,5 кг. Заказанные через приложение товары придут через 10 минут после заказа, после чего аппарат вернется в "гнездо" на подзарядку. Американское законодательство пока не разрешает производить автоматизированную доставку, поэтому за полетом следит оператор, который может координировать одновременно пять аппаратов.

По словам представителя ФАУ Джея Меркла, данная сфера начнет серьезно развиваться, когда охватит и другие города. Мэрия Кристиансберга приветствовала появление сервиса, отметив, что каких-либо жалоб не поступало. Компании отмечают скованность действий из-за норм законодательства, поскольку руководствуются правилами, написанными еще для самолетов и вертолетов. В результате, по их мнению, прогресс идет медленнее, чем хочет индустрия. Вместе с тем, в ассоциации пилотов убеждены, что послабления для беспилотников понизят планку безопасности.

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