Трамп пригрозил Турции пошлинами и санкциями в случае ее "неприемлемого поведения"

22 октября 2019 01:44 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции пошлинами и санкциями в случае "неприемлемого поведения" с ее стороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если Турция будет вести себя ненадлежащим образом, не думаю, что они будут, но у нас есть сила, о наличии которой никто не знал, - это санкции, это пошлины <...> Мы введем пошлины, мы введем санкции", - сказал американский лидер журналистам во время заседания своего кабинета, которое состоялось в Белом доме.

"Мы введем пошлины в отношении их товаров, которые идут сюда. Они направляют огромные объемы стали в США, а также другие вещи. Мы введем пошлины в их отношении, мы введем против них санкции", - продолжил глава вашингтонской администрации.

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