США ожидают, что временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное

США ожидают, что достигнутое с Турцией временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В четверг, 17 октября, США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
"Мы ожидаем, что временное перемирие перерастет в постоянное к концу дня", - сказал Гидли. По словам Гидли, США "пытаются избежать" заполнения вакуума после ухода военных из Сирии Россией.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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