Трамп заявил о строительстве пограничной стены в штате, который не находится на границе

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о строительстве пограничной стены в штате Колорадо, который не примыкает к американо-мексиканской границе. Его выступление в Питтсбурге (штат Пенсильвания) на конференции, посвященной добыче сланцевых энергоносителей, транслировал сайт Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Знаете, почему мы собираемся одержать победу [на выборах] в [граничащем с Мексикой штате] Нью-Мексико? Потому что они [его жители] хотят безопасности на своей границе. У них ее не было, - сказал президент. - Мы строим стену на границе Нью-Мексико. Мы строим стену в Колорадо. Мы строим красивую, большую стену, которая действительно эффективна, которую нельзя перелезть и нельзя подкопать".

"Мы строим стену в Техасе. Мы не строим стену в Канзасе (штат не находится на границе - прим. ТАСС), но они [его жители] получают пользу от тех стен, о которых мы только что говорили", - добавил американский лидер.

Колорадо расположен севернее Нью-Мексико, американские власти ранее не сообщали о строительстве в этом штате каких-либо пограничных стен. Вместе с тем вдоль реки Колорадо, в штате Аризона, у американо-мексиканской границы, строится часть стены.

Демократы подвергли главу вашингтонской администрации резкой критике за такие высказывания.

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