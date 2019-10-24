Трамп направил Конгрессу свою стратегию по противодействию операциям иностранного влияния

24 октября 2019 07:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп предоставил в среду американскому Конгрессу стратегию своей администрации по противодействию "злонамеренным операциям и кампаниям иностранного влияния". Соответствующее письмо американского лидера распространил Белый дом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Настоящим препровождаю стратегию противодействия злонамеренным операциям и кампаниям иностранного влияния", - говорится в послании. Оборонный бюджет США на 2019 финансовый год (завершился в стране в конце сентября) обязывал президента передать соответствующий документ законодателям.

Белый дом не публикует данную стратегию, как и ряд других документов, которые запрашивают члены Конгресса. При этом законодатели могут принять соответствующее решение и предать стратегию огласке.

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