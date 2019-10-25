США продлили санкции по бондам PDVSA

Министерство финансов США объявили в четверг о продлении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, включая операции с бондами компании, 50% которых гарантированы Citgo Holding Inc., следует из документа распространенного ведомством в четверг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эти санкции ранее были введены до 24 октября 2019 года.

"По этой лицензии минимум до 22 января 2020 года все запрещены транзакции, разрешения на финансирование 8,5% облигаций Petro de Venezuela, S. A. 2020", - говорится в документе ведомства.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. Часть этих обязательств PDVSA обеспечены контрольным пакетом акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo. Так что если PDVSA не выплатит купон в срок, у держателей облигаций появится возможность заявить права на Citgo - важнейший венесуэльский актив в США.

На конец 2018 года у Citgo было около 1 миллиарда долларов ликвидности, однако компания может столкнуться с финансовыми проблемами, если ее поставщики будут требовать предоплату на фоне политической неопределенности. Как сообщали ранее источники издания Wall Street Journal, Citgo Petroleum рассматривает возможность банкротства для защиты своих операций на фоне политического кризиса в Венесуэле, сообщалось ранее.

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