В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров

От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Deadline.

По последним данным, пожар, которому присвоено название Tick ("Клещ"), уже распространился на площади свыше пяти тысяч акров (более двух тысяч гектаров) в округе Лос-Анджелес.

По оценке шерифа города Санта-Кларита Роберта Льюиса, приказ об обязательной эвакуации пока коснулся 40-50 тысяч жителей.

В борьбе с огнем принимают участие около 500 пожарных, четыре вертолета и четыре противопожарных самолета.

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